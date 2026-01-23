Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский журналист: Захарян мог бы хорошо показать себя в «Сельте» или «Валенсии»

Испанский журналист: Захарян мог бы хорошо показать себя в «Сельте» или «Валенсии»
Комментарии

Редактор издания «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна Джованни Батиста предположил, в какой команде смог бы себя проявить полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.

«Главная проблема Арсена в «Реале Сосьедад» — это отсутствие регулярной игровой практики, отчасти из-за травм. Теперь же новый тренер Матараццо ищет игрока другого типа, поэтому было бы интересно увидеть уход Захаряна, будь то на правах аренды или на постоянной основе.

Это всего лишь моё мнение, но я думаю, Захарян мог бы показать себя в «Сельте». Вы хорошо знаете, как другие российские игроки проявляли себя там. В «Алавесе», «Осасуне» или «Валенсии» у него тоже могла бы появиться хорошая возможность — там он мог бы получать удовольствие от игры», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Реале Сосьедад» прокомментировали новость о возможном уходе Арсена Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android