Испанский журналист: Захарян мог бы хорошо показать себя в «Сельте» или «Валенсии»

Редактор издания «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна Джованни Батиста предположил, в какой команде смог бы себя проявить полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.

«Главная проблема Арсена в «Реале Сосьедад» — это отсутствие регулярной игровой практики, отчасти из-за травм. Теперь же новый тренер Матараццо ищет игрока другого типа, поэтому было бы интересно увидеть уход Захаряна, будь то на правах аренды или на постоянной основе.

Это всего лишь моё мнение, но я думаю, Захарян мог бы показать себя в «Сельте». Вы хорошо знаете, как другие российские игроки проявляли себя там. В «Алавесе», «Осасуне» или «Валенсии» у него тоже могла бы появиться хорошая возможность — там он мог бы получать удовольствие от игры», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.