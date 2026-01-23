Скидки
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил состав на второй и третий зимние сборы
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» объявил состав на второй и третий зимние тренировочные сборы. В заявку команды на сборы вошли 28 футболистов. В их числе также трое игроков из второй команды сочинцев. Сборы «Сочи» пройдут в Анталье (Турция).

Состав «Сочи» на второй и третий зимние сборы:

Фото: ФК Сочи

Напомним, «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Южная команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).

Несколькими днями ранее «Сочи» провёл товарищеский матч с «Тюменью» в рамках первого зимнего тренировочного сбора. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

