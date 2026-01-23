Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Колыванов: Захарян рано уехал в Испанию и не выдержал давления в «Реале Сосьедад»

Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Сообщалось, что Арсен может покинуть испанскую команду в обозримом будущем.

«У Захаряна было два скомканных сезона в «Реале Сосьедад». Жалко, конечно, что такой молодой футболист, приехав в Испанию, не смог себя проявить. Я не знаю, с чем это связано, но постоянные травмы мешают ему раскрыться. Наверное, Захарян рано уехал в «Реал Сосьедад». Можно было ещё сезончик или два поиграть за «Динамо».

В Испании совсем другие нагрузки. У него не получилось доказать и быть тем, на кого они рассчитывали. Я его прекрасно понимаю — приехал, новая страна, другие нагрузки, больше матчей. Наверное, Захарян не был к этому психологически и физически готов. Он ещё не сформировался, а там давление, нужно доказывать в каждом матче. Если в «Динамо» делали скидки на возраст, свой воспитанник, то там ждут, что ты будешь постоянно выходить и доказывать как игрок, за которого отдали неплохие деньги», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

