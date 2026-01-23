Скидки
Луис Энрике рассказал, как воспринял уход Жерсона из «Зенита»

Комментарии

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал, как воспринял уход бразильского полузащитника Жерсона. Хавбек играл за сине-бело-голубых с лета 2025-го. В январе он перешёл в «Крузейро».

Жерсон зимой покинул «Зенит». Насколько для вас это оказалось неожиданным?
— Могу сказать, что стало определённым сюрпризом. Потому что всё то время, что мы вместе находились в «Зените», Жерсон был в прекрасном настроении, хорошо влился в команду, со всеми общался — не только с соотечественниками. Мы хорошо проводили время и на поле, и за его пределами.

Не очень много общались во время праздников, поэтому не знал о его трансфере до тех пор, пока об этом не стало известно официально. Поэтому признаюсь — я был этим несколько удивлён, — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

