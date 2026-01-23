Тренер «Зенита» по физподготовке Наварро оценил состояние игроков на первом сборе

Тренер санкт-петербургского «Зенита» по физической подготовке Альберто Наварро высказался о состоянии футболистов после первого контрольного матча сборов с китайским «Шанхай Порт» (4:1).

— Как в целом игроки преодолели первую неделю сборов? Как их организмы отреагировали на вчерашний матч?

— Я воспринимаю результат первой недели как феноменально очень хороший. У нас потрясающий тренерский штаб, отличные тренеры по физподготовке, а игроки здорово справляются с нагрузками. Мы, в свою очередь, как представители медицинского штаба, стараемся делать всё возможное со своей стороны, чтобы и ускорять восстановление, и помогать всем, чем необходимо, тем, кому нужна какая-то помощь, чтобы было меньше болезненных ощущений, чтобы все каждый день были готовы на максимум выполнять задачи тренерского штаба и адаптироваться ко все возрастающим нагрузкам, — приводит слова Наварро официальный сайт клуба.