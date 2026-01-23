Суд отложил рассмотрение иска Аршавина по алиментам на 28 января

Савеловский районный суд Москвы продолжит рассматривать иск бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов 28 января.

«Следующее судебное заседание назначено на 28 января», — приводит слова представителя пресс-службы суда «РИА Новости Спорт».

У Аршавина и Барановской трое детей. О прекращении отношений стал известно в 2013 году.

44-летний Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в конце 2018 года. В январе 2022 года Аршавин занял должность заместителя генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».