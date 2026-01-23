«О нём говорят». В Испании ответили, может ли Карпин возглавить «Реал Сосьедад» в будущем

Редактор «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна Джованни Батиста ответил, может ли российский специалист Валерий Карпин возглавить «Реал Сосьедад». Напомним, Карпин выступал за этот клуб в бытность футболистом. Журналист подчеркнул, что россиянина любят болельщики из Сан-Себастьяна, однако речь о полноценном назначении вряд ли идёт.

«Имя Карпина обычно всплывает, когда речь заходит о возможной смене тренера «Реала Сосьедад». Валерий любит клуб, а «Реал» и болельщики любят его. Но я думаю, что речь здесь только о взаимной любви», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.