Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» намерен купить защитника «Ливерпуля» — источник

«Тоттенхэм» намерен купить защитника «Ливерпуля» — источник
Комментарии

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку. На подписание шотландца всерьёз претендует лондонский «Тоттенхэм», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Отмечается, что «шпоры» намерены купить Робертсона этой зимой. Устная договорённость с игроком уже достигнута. Сейчас идут переговоры на клубном уровне.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 362 встречах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Каземиро прощается с «МЮ», Саусь в шаге от «Спартака». Трансферы и слухи дня
Каземиро прощается с «МЮ», Саусь в шаге от «Спартака». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android