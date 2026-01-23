Скидки
Александр Кержаков ответил, кто выиграет РПЛ — «Зенит» или «Краснодар»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков ответил на вопрос, кто станет чемпионом России по итогам текущего сезона.

«Если судить по тому отрезку, какой был до Нового года, то «Краснодар» выглядит более предпочтительно. В плане игры. Добавил ли «Зенит» или нет, я не знаю», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 40 очков по результатам 18 матчей. «Зенит» занимает второе место и отстаёт от лидирующих «быков» на одно очко.

