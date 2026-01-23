Скидки
Футбол Новости

Экс-директор «Сочи» рассказал, как Роберт Морено работал в клубе при помощи ChatGPT

Бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, как экс главный тренер команды Роберт Морено работал в клубе при помощи ChatGPT. Морено возглавлял южан с 2024 по 2025 год. Сейчас команду возглавляет Игорь Осинькин. Сочинцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир РПЛ этого сезона.

– Морено совершенно не воспринимал своих помощников и игроков – люди это чувствовали. Помощники были исключительно исполнителями, они никогда не могли отстаивать свою позицию. При этом как тренер Морено оказался негибким: проблемы со стандартами оставались, футбол не менялся, несмотря на то что качество игры и результат не менялись в лучшую сторону. В кризис оказалось, что Морено – фанат ChatGPT.

– Что?
– Да. Вот один из весёлых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я всё придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнём заниматься в семь утра». Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: «Роберт, всё прекрасно, но когда ребята поспят?» Морено ввёл новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT.

– Это единственный пример использования Морено ChatGPT?
– Нет. Прошлым летом мы искали нападающего, выбирали между Владимиром Писарским, Павлом Мелёшиным и Артуром Шушеначевым. Хотели взять двоих. Из-за ухода Гуарирапы подписали троих. Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелёшина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев.

– Тебе не показалось уже тогда, что это абсурд?
– Дополнительный инструмент – почему бы и нет? Но для Морено GPT в какой-то момент стал одним из основных, — приводит слова Орлова Sports.ru.

