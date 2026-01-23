Скидки
«Астон Вилла» договорилась о переходе бывшего нападающего «Челси» и «Милана» — Романо

Форвард Тэмми Абрахам перейдёт из турецкого «Бешикташа» в английскую «Астон Виллу». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Тэмми Абрахам переходит в «Астон Виллу»! Устное соглашение с «Бешикташем» достигнуто после того, как несколько дней назад были согласованы условия личного контракта. € 21 млн плюс бонусы, Ясин Осджан также будет включён в соглашение. Представители «Астон Виллы» сейчас в Турции для официального завершения сделки», — написал Романо.

Ранее 28-летний Тэмми Абрахам уже выступал за «Астон Виллу», в его послужном списке английский «Челси», итальянские «Милан» и «Рома».

