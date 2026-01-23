Скидки
«Крылья Советов» объявили об отмене матча с сербской командой ИМТ

«Крылья Советов» объявили об отмене матча с сербской командой ИМТ
Комментарии

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила об отмене товарищеской встречи с белградской командой ИМТ из-за неблагоприятных погодных условий. «Крылья» проводят зимний учебно-тренировочный сбор в Турции.

«Запланированная на сегодня игра «Крыльев» против сербского ИМТ не состоится из-за неблагоприятных погодных условий. В Турции несколько дней продолжаются проливные дожди. Во избежании возможных повреждений футболистов на непригодном поле было принято решение отменить встречу. Тренерский штаб нашей команды скорректировал график работы футболистов», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар» (40).

