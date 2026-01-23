В «Динамо» отреагировали на информацию, что предлагали Бувачу возглавить клуб

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию СМИ, что руководство клуба якобы предлагало спортивному директору Желько Бувачу стать тренером бело-голубых.

— Были разговоры, что Бувачу предлагали возглавить «Динамо» или войти в тренерский штаб.

— Желько Бувач на сборах. У него есть контракт, есть позиция в клубе. Он исполняет свои обязанности. Я точно не был участником таких разговоров. Бувач давно не работает тренером. Он работает спортивным директором «Динамо». Конечно, он участвовал в принятии решения по формированию тренерского штаба, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.