Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на информацию, что предлагали Бувачу возглавить клуб

В «Динамо» отреагировали на информацию, что предлагали Бувачу возглавить клуб
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию СМИ, что руководство клуба якобы предлагало спортивному директору Желько Бувачу стать тренером бело-голубых.

— Были разговоры, что Бувачу предлагали возглавить «Динамо» или войти в тренерский штаб.
— Желько Бувач на сборах. У него есть контракт, есть позиция в клубе. Он исполняет свои обязанности. Я точно не был участником таких разговоров. Бувач давно не работает тренером. Он работает спортивным директором «Динамо». Конечно, он участвовал в принятии решения по формированию тренерского штаба, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Динамо» купило защитника из Бразилии, ЦСКА отдал Вильягру. В РПЛ открылось окно! LIVE
Live
«Динамо» купило защитника из Бразилии, ЦСКА отдал Вильягру. В РПЛ открылось окно! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android