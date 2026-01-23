Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Футбол Новости

Колыванов: Захаряну лучше вернуться в «Динамо» и начать всё с чистого листа

Колыванов: Захаряну лучше вернуться в «Динамо» и начать всё с чистого листа
Комментарии

Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад».

«Захаряну сейчас будет сложно найти в Европе какую-то команду. Может, в аренду куда-то уйти, начать играть. Но человек выбывает каждые полтора-два месяца — то одна болячка, то другая. Это проблема. Захарян попал не в свой клуб. Кто захочет брать его в Европе? Статистика у него не самая лучшая на данный момент. Можно попытаться остаться. Нужно понимать, что сам Арсен хочет, какие предложения есть.

У Захаряна сейчас самый возраст начинать играть. Думаю, если он вернётся в «Динамо», клуб с удовольствием его примет. Арсен восстановится, начнёт всё с чистого лица. По мне, лучше бы он вернулся в «Динамо», полностью восстановился и начал новый сезон и помог бы в этом году, а там видно будет. За ним право выбора», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

