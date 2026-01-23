Игрок «Амкала» перешёл в клуб из высшей лиги Беларуси

Защитник Илья Скроботов перешёл из медиаклуба «Амкал» в команду «Ислочь» из высшей лиги Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба медийного клуба.

«Рады, что Илья принял решение вернуться в профессиональный футбол. Благодарим его за время, проведённое в нашей команде, и за трофеи, которые мы вместе завоевали.

Желаем удачи, мотивации и упорной работы, чтобы полностью раскрыть свой потенциал и снова выйти на высокий уровень. Будем следить за его игрой», — написала пресс-служба «Амкала».

Напомним, Скроботов является воспитанником «Зенита». До перехода в «Амкал» он уже выступал в составе белорусской «Ислочи».