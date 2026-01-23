Орлов ответил на вопрос о новом нападающем для «Зенита»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о новом нападающем для петербургской команды.

— Какой нападающий нужен «Зениту» по стилю? Тем более непонятно, кто и как будет ему доставлять мяч, ведь катают бразильцы поперёк и назад. Может, нападающий и не нужен вовсе?

— Да нет, ну общая игра… Катают поперёк, потому что некому отдать. Когда увидят открывшегося футболиста, сразу отдадут. Я бы ещё и хорошего полузащитника приобрёл, если деньги позволяют. Чтобы была конкуренция Венделу, который опять опаздывает. А нападающий нужен для общей игры, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».