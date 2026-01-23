«Уберут 100%». Бубнов — о будущем Сергея Семака в «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Российский специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз.

«Смотри, уже Орлов озвучил… Может, через него вбросили информацию, чтобы было всё понятно. Если Семак сейчас чемпионом не становится, то всё, его убирают. 100%. Как он там сказал… «Ему не простят». А что такое «не простят»? Это значит, что уберут.

И там могут по голове прилично дать. И болельщики тоже», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».