22:30 Мск
«В моё время такого не было». Владимир Быстров — об опоздании Вендела на сборы «Зенита»

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о ситуации с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом, который опоздал на сборы команды. Ранее сообщалось, что Вендел будет оштрафован примерно на € 700 тыс. (62 млн рублей).

«Это дело клуба. Есть главный тренер, есть бразильцы в клубе. Если их всё устраивает, значит так и должно быть. В моей игроцкой карьере такого не было, чтобы кто-то не хотел приезжать в клуб, на сборы. Если и были, то в клубе особо не задерживались», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

