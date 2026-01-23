Орлов: Семак — человек мира со всех сторон, душа команды

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему у «Зенита» не складываются отношения с аргентинскими футболистами.

— Вы не думали, что у Семака не складывается песня с аргентинцами, в отличие от большинства бразильцев? Например, Лусиано и Дриусси. Не в технике же причина.

— Я вам хочу сказать, что Дриусси забил гол в Грозном. И эта ничья принесла нам золотые медали. Тогда Дриусси вышел на замену. Но вообще он выпускался в основном составе, был игроком обоймы. Я знаю очень хорошо Семака — он человек мира со всех сторон. Семак — душа команды. Его скромная манера непривычна для современных лидеров футбола, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».