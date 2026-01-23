Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Семак — человек мира со всех сторон, душа команды

Орлов: Семак — человек мира со всех сторон, душа команды
Комментарии

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему у «Зенита» не складываются отношения с аргентинскими футболистами.

— Вы не думали, что у Семака не складывается песня с аргентинцами, в отличие от большинства бразильцев? Например, Лусиано и Дриусси. Не в технике же причина.
— Я вам хочу сказать, что Дриусси забил гол в Грозном. И эта ничья принесла нам золотые медали. Тогда Дриусси вышел на замену. Но вообще он выпускался в основном составе, был игроком обоймы. Я знаю очень хорошо Семака — он человек мира со всех сторон. Семак — душа команды. Его скромная манера непривычна для современных лидеров футбола, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов ответил на вопрос о новом нападающем для «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android