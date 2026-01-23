Скидки
Валерий Карпин поделился совместной фотографией с Арсеном Захаряном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в своём телеграм-канале поделился фотографией с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном. Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть испанский клуб в обозримом будущем.

Захарян перешёл в «Сосьедад» летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

В «Реале Сосьедад» прокомментировали новость о возможном уходе Арсена Захаряна
