22:30 Мск
Орлов: у «Зенита» юбилейный чемпионат, обязательно нужно победить!

Орлов: у «Зенита» юбилейный чемпионат, обязательно нужно победить!
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об амбициях «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге. Он подчеркнул, что нынешний сезон является юбилейным для сине-бело-голубых, поэтому клубу крайне важно выиграть чемпионство.

— У нас [у «Зенита»] юбилейный чемпионат. И нам надо обязательно победить! Что тут ещё говорить? Мы специально освободили зарплатную ведомость, чтобы пригласить хороших и качественных футболистов. Это бизнес. Надеемся, ждём, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

