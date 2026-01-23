В РФС сообщили о наложении трансферного бана на «Крылья Советов»

Роман Дьяков, директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС), сообщил о наложении трансферного бана на «Крылья Советов». Ранее СМИ информировали, что у самарского клуба есть задолженность перед «РТ-Капитал», именно поэтому на «Крылья» и наложили трансферный бан.

«По результатам финансового контроля на «Крылья Советов» наложен запрет на регистрацию новых игроков. Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.