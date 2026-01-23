Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС сообщили о наложении трансферного бана на «Крылья Советов»

В РФС сообщили о наложении трансферного бана на «Крылья Советов»
Комментарии

Роман Дьяков, директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС), сообщил о наложении трансферного бана на «Крылья Советов». Ранее СМИ информировали, что у самарского клуба есть задолженность перед «РТ-Капитал», именно поэтому на «Крылья» и наложили трансферный бан.

«По результатам финансового контроля на «Крылья Советов» наложен запрет на регистрацию новых игроков. Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с наложением трансферного бана от РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android