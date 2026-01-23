Скидки
Валерий Баринов: Липатов очень много плохого сделал для «Локомотива»

Валерий Баринов: Липатов очень много плохого сделал для «Локомотива»
Известный актёр Валерий Баринов заявил, что бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов в своё время много плохого сделал для московского футбольного клуба. Ранее стало известно, что Липатов признал свою вину по делу о заказных убийствах. Функционер был главой совета директоров «Локомотива» с 2006-го по 2009-й. При нём команда в 2007 году выиграла Фонбет Кубок России. Валерий Баринов является болельщиком железнодорожников.

«Нельзя плясать над могилой, но он признал то, что делал. Он очень много плохого сделал для «Локомотива», но обсуждать больше я это не хочу.

Раз признал это, значит, признал», — приводит слова Баринова ТАСС.

