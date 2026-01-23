Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— ЦСКА и «Зенит» претендуют [на титул]. У ЦСКА усиление — Баринов и Лусиано. Челестини потирает руки и будет бороться за золотые медали. Также это будет делать «Краснодар». Ну а фаворитом должен стать «Зенит».

Не забывайте, «Зенит» дома принимает «Краснодар». И даже если клубы сыграют вничью, «Зенит» по сумме встреч будет выше, мы же их в гостях обыграли. Это важный момент в споре лидеров, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.