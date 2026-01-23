Скидки
Бубнов объяснил, почему Кисляк и Батраков могут играть в «Реале» или «Барселоне»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитниках «Локомотива» и ЦСКА Алексее Батракове и Матвее Кисляке. Бубнов объяснил, почему ранее заявил, что этим футболистам по силам играть в мадридском «Реале» и каталонской «Барселоне».

«Вот почему я говорил, что Батраков и Кисляк могут по показателям играть в «Барселоне», «Реале»? Потому что там этот играл турок… Гюрлюк, да? Гюлер? Да. Он собирается уходить, он не устраивает их. Поэтому я и говорил, если он там играет, Батраков 100% тоже может» — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Батраков — воспитанник «Локомотива», Кисляк — ЦСКА.

