«Ввели и ввели, хорошо». Владимир Быстров — о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярёва о подтверждении введении лимита на легионеров в Мир РПЛ с 2028 года, согласно которому на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков.

«Ввели и ввели, хорошо. Как повлияет на уровень? А сейчас высокий у нас уровень чемпионата? Какая разница, 10 иностранцев сыграет или пять — игра качественно не изменится», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Согласно нынешнему лимиту, клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.