Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ввели и ввели, хорошо». Владимир Быстров — о лимите на легионеров в РПЛ

«Ввели и ввели, хорошо». Владимир Быстров — о лимите на легионеров в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярёва о подтверждении введении лимита на легионеров в Мир РПЛ с 2028 года, согласно которому на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков.

«Ввели и ввели, хорошо. Как повлияет на уровень? А сейчас высокий у нас уровень чемпионата? Какая разница, 10 иностранцев сыграет или пять — игра качественно не изменится», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Согласно нынешнему лимиту, клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Материалы по теме
«Пять иностранцев с 2028 года, и точка». Дегтярёв — о лимите на легионеров в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android