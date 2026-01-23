«Наполи» заинтересован в приобретении нападающего из «Манчестер Юнайтед» — Ди Марцио

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к английскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо, который в данный момент выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, опубликованной на его странице в социальной сети X, неаполитанцы стремятся усилить свою атаку и рассматривают Санчо как потенциальное высококачественное приобретение.

Санчо арендован «Астон Виллой» до конца сезона, однако его трудности с закреплением в основном составе клуба могут привести к его возвращению в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне нападающий провёл 19 матчей за «Астон Виллу», забив всего один гол.

Джейдон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году за € 85 млн. Однако ему не удалось стабильно играть в основном составе, что привело к нескольким арендам. За «красных дьяволов» Санчо провёл 83 матча, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Санчо составляет € 20 млн.