22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Саудовцы хотят подписать 50 иностранных игроков летом, включая Салаха и Винисиуса — TS

Саудовские клубы грядущим летом хотят подписать 50 иностранных игроков, находящихся на пике своего футбольного возраста или постарше. Ожидается, что активная трансферная компания начнётся после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в число главных целей саудовских команд входят Мохамед Салах («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) и Роберт Левандовски («Барселона»).

Подчёркивается, что также рассматриваются кандидатуры нескольких футболистов английской Премьер-лиги, в том числе Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Амад Онана («Астон Вилла») и Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

«Аль-Ахли» предлагает форварду «Реала» Винисиусу контракт на € 1 млрд — Джейкобс

Сколько зарабатывают футболисты:

