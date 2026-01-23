В «Реале Сосьедад» опровергли информацию о возможном уходе Захаряна из клуба

Пресс-служба клуба «Реал Сосьедад» прокомментировала слухи о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что тренер испанской команды Пеллегрино Матараццо провёл личные беседы с несколькими игроками, включая Захаряна, чтобы сообщить им, что они не входят в его планы на будущее. Однако в клубе опровергли данную информацию.

«Информация, которую предоставил COPE о будущем Захаряна, неверна. Тренер не хочет, чтобы Арсен уходил», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.