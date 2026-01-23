«Сейчас «МЮ» нужен не тот, кто учится, а уже состоявшийся игрок». Шерингем — о Шешко

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о форварде команды Беньямине Шешко.

«В последнее время мне очень нравится Беньямин Шешко. Думаю, он очень хорошо играл за «РБ Лейпциг». Недавно забил пару голов. Но молодой парень, ещё учится играть. Есть большая разница между молодым парнем, который наслаждается игрой за среднюю команду Премьер-лиги, и тем, кто приходит в «Манчестер Юнайтед», где от него ожидают, что он будет возглавлять атаку топ-клуба и бороться за трофеи. Шешко всё ещё ищет свою игру. Верю, что Шешко станет хорошим игроком. Но сейчас «Манчестер Юнайтед» нужен не тот, кто учится, а уже состоявшийся игрок», — приводит слова Шерингема Goal.

В нынешнем сезоне Шешко провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.