Стало известно, где Каземиро хочет продолжить карьеру после ухода из «МЮ»

Вероятность возвращения 33-летнего полузащитника Каземиро в Бразилию после завершения его контракта с «Манчестер Юнайтед» практически равна нулю. Об этом сообщает бразильский ESPN.

По информации источника, бразильский футболист также не проявляет интереса к переезду в Саудовскую Аравию. Возможность подписания именитого игрока привлекает внимание клубов из МЛС, однако сам Каземиро предпочитает продолжить карьеру в Европе.

В четверг, 22 января, «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника по окончании сезона.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. За этот период 33-летний полузащитник принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.

