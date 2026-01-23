Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа посоветовал Тренту Александер-Арнольду покинуть «Реал» — El Nacional

Арбелоа посоветовал Тренту Александер-Арнольду покинуть «Реал» — El Nacional
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа посоветовал защитнику «сливочных» Тренту Александер-Арнольду покинуть клуб ради его же блага, сообщает El Nacional.

Сообщается, что во время переговоров Арбелоа предупредил футболиста, что он не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Главный тренер также ясно дал понять, что Александер-Арнольд не будет регулярно выходить на поле, когда вернётся после травмы ноги, полученной в прошлом месяце.

Англичанин перешёл в «Реал» минувшим летом. Он сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2031 года. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость игрока составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Трент Александер-Арнольд может вернуться в АПЛ, им интересуются три клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android