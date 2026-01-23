Арбелоа посоветовал Тренту Александер-Арнольду покинуть «Реал» — El Nacional

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа посоветовал защитнику «сливочных» Тренту Александер-Арнольду покинуть клуб ради его же блага, сообщает El Nacional.

Сообщается, что во время переговоров Арбелоа предупредил футболиста, что он не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Главный тренер также ясно дал понять, что Александер-Арнольд не будет регулярно выходить на поле, когда вернётся после травмы ноги, полученной в прошлом месяце.

Англичанин перешёл в «Реал» минувшим летом. Он сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2031 года. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость игрока составляет € 70 млн.