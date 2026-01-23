«Динамо» — «Шанхай Шэньхуа»: команды обменялись голами к четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречаются московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На второй минуте счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. На четвёртой минуте полузащитник «Динамо» Бителло восстановил равновесие.
На турнире динамовцы сыграют ещё с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.
Самая крупная победа «Динамо»:
