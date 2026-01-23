Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: «Арсенал» сейчас лучшая команда в мире, надеюсь, они дадут нам шанс догнать их

Гвардиола: «Арсенал» сейчас лучшая команда в мире, надеюсь, они дадут нам шанс догнать их
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с лондонским «Арсеналом» в АПЛ перед матчем с «Вулверхэмптоном», который состоится 24 января.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«[Арсенал] сейчас лучший клуб в мире. Посмотрите на Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги — они сейчас лучшая команда. Надеюсь, мы будем близки к цели, будем постоянно улучшать свои результаты, и они дадут нам шанс догнать их», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Победа в предстоящем матче позволит «Манчестер Сити» сократить отставание от лидера АПЛ «Арсенала» до четырёх очков перед их матчем с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 25 января.

Материалы по теме
Игроки «Манчестер Сити» вернут деньги болельщикам клуба, посетившим матч с «Будё-Глимт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android