Гвардиола: «Арсенал» сейчас лучшая команда в мире, надеюсь, они дадут нам шанс догнать их
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с лондонским «Арсеналом» в АПЛ перед матчем с «Вулверхэмптоном», который состоится 24 января.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«[Арсенал] сейчас лучший клуб в мире. Посмотрите на Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги — они сейчас лучшая команда. Надеюсь, мы будем близки к цели, будем постоянно улучшать свои результаты, и они дадут нам шанс догнать их», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
Победа в предстоящем матче позволит «Манчестер Сити» сократить отставание от лидера АПЛ «Арсенала» до четырёх очков перед их матчем с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 25 января.
