Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по трансферу Бевеева

«Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по трансферу Бевеева
Комментарии

«Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по трансферу 30-летнего защитника Мингияна Бевеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Балтика» не против отпустить игрока.

Бевеев выступает в составе калининградского клуба с лета 2025 года. За этот период защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Экс-тренер «Балтики» Низовцев: лучше бы Саусь перешёл в ЦСКА, чем в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android