«Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по трансферу Бевеева

«Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по трансферу 30-летнего защитника Мингияна Бевеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Балтика» не против отпустить игрока.

Бевеев выступает в составе калининградского клуба с лета 2025 года. За этот период защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: