«Динамо» — «Шанхай Шэньхуа»: московская команда пропустила на 45+2-й минуте

В эти минуты идёт матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречаются московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу китайской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+2-й минуте полузащитник У Си вывел китайскую команду вперёд.

Ранее, на второй минуте, счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. На четвёртой минуте полузащитник «Динамо» Бителло восстановил равновесие.

На турнире динамовцы сыграют ещё с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

