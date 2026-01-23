Скидки
ПСБ раскрыл планы по ярославскому стадиону «Шинник»

Стадион «Шинник»
Председатель ПСБ Пётр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, в рамках которого подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы сотрудничества на 2026-й.

Одна из основных задач ПСБ – содействие социально-экономическому развитию региона. Совместно с правительством Ярославской области банк прорабатывает возможность реконструкции стадиона «Шинник» или строительства нового на месте старой арены.

«В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие пять лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион. Легендарный стадион «Шинник» является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни. В 2026 году мы начнём разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта – путём масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК «Шинник» и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий», – сказал Пётр Фрадков.

21-тысячный стадион был построен в 1957 году в центре Ярославля. Он принимал матчи Кубка Интертото (1998 и 2004 годов) и претендовал на проведение ЧМ-2018. В 2010-м была проведена частичная реконструкция – обновили одну трибуну. На арене проводятся легкоатлетические соревнования и футбольные матчи местного клуба «Шинник», который выступает в Первой лиге.

Ранее, в июне 2025 года, пресс-служба ПСБ сообщала, что банк поддержит строительство бегового центра в Ярославле. Это будет быстровозводимое здание до 200 кв. м с раздевалками, душевыми, камерами хранения и современным дизайном.

Новости. Футбол
Все новости RSS

