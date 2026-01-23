Футболисты «Шанхай Шэньхуа» вышли на матч с «Динамо» в шапках-ушанках

Футболисты «Шанхай Шэньхуа», возглавляемого российским тренером Леонидом Слуцким, вышли на товарищеский матч с московским «Динамо» в шапках-ушанках. Эта игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

На турнире подопечные Ролана Гусева также сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн». Эта встреча состоится в понедельник, 26 января. Победителем соревнования, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

