Футболисты «Шанхай Шэньхуа» вышли на матч с «Динамо» в шапках-ушанках
Футболисты «Шанхай Шэньхуа», возглавляемого российским тренером Леонидом Слуцким, вышли на товарищеский матч с московским «Динамо» в шапках-ушанках. Эта игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2' 1:1 Бителло – 4' 1:2 Си – 45+2' 2:2 Сергеев – 46'
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
На турнире подопечные Ролана Гусева также сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн». Эта встреча состоится в понедельник, 26 января. Победителем соревнования, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.
