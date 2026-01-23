Скидки
Осер — ПСЖ: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 2025/2026 начнётся в 22:00

«Осер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Осер» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
23 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Осер
Осер
Не начался
ПСЖ
Париж
После 18 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Осер» заработал 12 очков и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре команда Луиса Энрике встречалась с «Лиллем» и победила со счётом 3:0. «Осер» проводил матч с «Лансом», в котором проиграл со счётом 0:1.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
