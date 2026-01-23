«Арсенал» объявил о переходе Итана Нванери в «Марсель» на правах аренды

«Арсенал» на официальном сайте проинформировал о переходе 18-летнего атакующего полузащитника Итана Нванери в «Марсель» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

Нванери является выпускником академии «канониров». В составе взрослой команды хавбек принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 18-летнего полузащитника с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: