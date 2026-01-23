Гвардиола подтвердил возможность дебюта Гехи за «Ман Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном» подтвердил, что в этой игре может дебютировать новичок команды, защитник Марк Гехи.

«Да. Очень хорошо, что [Гехи] у нас есть. Учитывая отсутствие центральных защитников, это действительно здорово. Нам поможет, потому что Марк — исключительный игрок. Футболист национальной сборной, капитан команды, которая выиграла Кубок Англии в прошлом сезоне. Они провели невероятный сезон с Оливером Гласнером, а в этом сезоне у них были проблемы», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

19 января 2026 года «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Гехи из «Кристал Пэлас» за £ 20 млн (€ 23 млн). Контракт защитника с новым клубом рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 55 млн.