Главная Футбол Новости

ЦСКА согласовал условия контракта с вингером «Фенербахче» Айдыном — Санджар

ЦСКА согласовал условия контракта с вингером «Фенербахче» Айдыном — Санджар
Комментарии

Крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын согласовал условия личного контракта с московским ЦСКА. Соглашение рассчитано на три с половиной года. Футболист запросил разрешение на трансфер у руководства турецкого гранда. Об этом сообщает журналист Мустафа Озгюр Санджар на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-синие предложили € 6 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с «Фенербахче». Подчёркивается, что сделка по переходу Айдына находится на завершающей стадии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
