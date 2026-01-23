Четыре игрока «Реала» возглавляют рейтинг топ-15 игроков Ла Лиги по уровню зарплаты

Футболисты мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Давид Алаба и Джуд Беллингем возглавляют список топ-15 игроков Ла Лиги по уровню зарплаты, согласно рейтингу портала Тransfermarkt.
Топ-15 игроков Ла Лиги по уровню зарплаты:
Килиан Мбаппе («Реал») — € 31,3 млн;
Винисиус Жуниор («Реал») — € 25 млн;
Давид Алаба («Реал») — € 22,5 млн;
Джуд Беллингем («Реал») — € 20,8 млн;
Ян Облак («Атлетико» Мадрид) — € 20,8 млн;
Роберт Левандовски («Барселона») — € 20,8 млн;
Френки де Йонг («Барселона») — € 19 млн;
Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) — € 16,7 млн;
Рафинья («Барселона») — € 16,7 млн;
Федерико Вальверде («Реал») — € 16,7 млн;
Ламин Ямаль («Барселона») — € 16,7 млн;
Трент Александер-Арнольд («Реал») — € 16,7 млн;
Марк-Андре тер Штеген («Жирона») — € 15,6 млн;
Жюль Кунде («Барселона») — € 15,6 млн.
После 20 матчей в чемпионате Испании возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набравшая 49 очков и опережающая мадридский «Реал» на одно очко.