Четыре игрока «Реала» возглавляют рейтинг топ-15 игроков Ла Лиги по уровню зарплаты

Футболисты мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Давид Алаба и Джуд Беллингем возглавляют список топ-15 игроков Ла Лиги по уровню зарплаты, согласно рейтингу портала Тransfermarkt.

Топ-15 игроков Ла Лиги по уровню зарплаты:

Килиан Мбаппе («Реал») — € 31,3 млн;

Винисиус Жуниор («Реал») — € 25 млн;

Давид Алаба («Реал») — € 22,5 млн;

Джуд Беллингем («Реал») — € 20,8 млн;

Ян Облак («Атлетико» Мадрид) — € 20,8 млн;

Роберт Левандовски («Барселона») — € 20,8 млн;

Френки де Йонг («Барселона») — € 19 млн;

Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) — € 16,7 млн;

Рафинья («Барселона») — € 16,7 млн;

Федерико Вальверде («Реал») — € 16,7 млн;

Ламин Ямаль («Барселона») — € 16,7 млн;

Трент Александер-Арнольд («Реал») — € 16,7 млн;

Марк-Андре тер Штеген («Жирона») — € 15,6 млн;

Жюль Кунде («Барселона») — € 15,6 млн.

После 20 матчей в чемпионате Испании возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набравшая 49 очков и опережающая мадридский «Реал» на одно очко.