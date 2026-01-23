Морено отреагировал на информацию, что он работал в «Сочи» с помощью ChatGPT

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено отреагировал на информацию, что он якобы применял алгоритм ChatGPT во время работы в клубе. Морено возглавлял южан с 2024 по 2025 год.

Ранее экс-спортивный директор сочинского клуба Андрей Орлов рассказал, как испанский специалист делал выбор нападающего с помощью указанного алгоритма, а также как «Сочи» вылетел на матч с клубом «СКА-Хабаровск», применяя распорядок, составленный ИИ.

«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения — кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны — всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта.

По нападающему, которого упоминают — представлять это как выбор алгоритма некорректно. Это был клубный процесс — его вёл спортивный департамент, а тренер давал согласие на трансфер. Кроме того, игрок забил в Кубке и был какое-то время травмирован, что тоже повлияло на его игру, как это бывает в любой команде.

Что касается «Сочи», я сохраняю уважение к проделанной работе и к тому, чему научился. В полемику с людьми из прошлого не вступаю.

Может ли ИИ заменить главного тренера? Футбол — это человеческие отношения, эмоции и контекст. Ни одна машина не посмотрит игроку в глаза, не удержит раздевалку в трудный момент и не поддержит человека после ошибки. Технологии помогают, но тренерство — это другое», — приводит слова Морено Sport24.

