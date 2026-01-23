«Динамо» — «Шанхай Шэньхуа»: Сергеев сравнял счёт на 46-й минуте

В эти минуты идёт матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречаются московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале второго тайма нападающий бело-голубых Иван Сергеев сравнял счёт.
Ранее, на второй минуте, счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. На четвёртой минуте полузащитник «Динамо» Бителло восстановил равновесие. На 45+2-й минуте полузащитник У Си вывел китайскую команду вперёд.
На турнире динамовцы сыграют ещё с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.
Самая крупная победа «Динамо»:
- 23 января 2026
-
20:14
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:37
-
19:27
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:33
-
18:26
-
18:26
-
18:23
-
18:12
-
18:00
-
17:48
-
17:39
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:23
-
17:21
-
17:18