Футбольная ассоциация оштрафовала «Челси» на £ 150 тыс. за инцидент с бутылкой

Футбольная ассоциация наложила санкции на «Челси» после инцидента, произошедшего в декабре, когда в сторону скамейки запасных «Астон Виллы» была брошена бутылка. Клуб признал свою вину в данном эпизоде. Независимая регулирующая комиссия назначила штраф в размере £ 150 тыс. (€ 172 тыс.). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Матч 18-го тура на «Стэмфорд Бридж» закончился победой гостей со счётом 2:1. После финального свистка в сторону празднующей скамейки запасных бирмингемцев была брошена открытая пластиковая бутылка, которая обрызгала персонал и игроков жидкостью, напоминающей воду.

В сезоне-2025/2026 «Челси» после 22 туров АПЛ занимает шестую строчку в турнирной таблице. Команда набрала 34 очка, что на 16 очков меньше, чем у лидирующего «Арсенала». «Астон Вилла» занимает третью строчку с 43 очками.