«Динамо» — «Шанхай Шэньхуа»: команды пробьют послематчевую серию пенальти

Завершилось основное время матча предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречаются московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам основного время встречи счёт 2:2, команды пробьют серию пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. На четвёртой минуте полузащитник «Динамо» Бителло восстановил равновесие. На 45+2-й минуте полузащитник У Си вывел китайскую команду вперёд. В начале второго тайма нападающий бело-голубых Иван Сергеев сравнял счёт.

На турнире динамовцы сыграют ещё с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Самая крупная победа «Динамо»: