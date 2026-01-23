Тренер «Барселоны» Флик возглавляет список тренеров с средним показателем очков в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик стал тренером с самым высоким средним показателем очков за игру в Лиге чемпионов УЕФА. Его показатель составляет 2,32 очка. На втором месте находится немецкий специалист Юпп Хайнкес, который возглавлял ряд немецких и испанских клубов, включая «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал». Средний показатель Хайнкеса составляет 2,26 очка за игру.

Третью строчку занимает тренер «Арсенала» Микель Артета с показателем 2,16 очка в среднем за матч. Четвёртое и пятое места занимают Хосеп Гвардиола, который в данный момент руководит «Манчестер Сити», и Франк Райкард, тренировавший «Барселону» с 2003 по 2008 год. Их средний показатель составляет 2,05 очка за игру.