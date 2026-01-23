«Пари НН» купит форварда «Расинга» Бальбоа за $ 1 млн, контракт — на три года — Грова

«Пари НН» приобретёт 32-летнего нападающего аргентинского клуба «Расинг» Авельянеда Адриана Бальбоа. Нижегородский клуб заплатит $ 1 млн (€ 850 тыс.) за переход уругвайского футболиста. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Бальбоа подпишет контракт, рассчитанный на три года. На текущий момент стороны обмениваются документами для завершения сделки.

Форвард выступает в составе «Расинга» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

