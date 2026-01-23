Защитник румынского ФКСБ попал в сферу интересов клубов РПЛ — Галетти

Камерунский защитник румынского ФКСБ Джойским Дава Чаконте попал в сферу интересов нескольких клубов Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что представители российских клубов присутствовали на матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором ФКСБ уступил загребскому «Динамо» со счётом 1:4, чтобы внимательно следить за игрой футболиста. При этом конкретные названия российских клубов не указываются.

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до 2027 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 2,5 млн.