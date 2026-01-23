Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник румынского ФКСБ попал в сферу интересов клубов РПЛ — Галетти

Камерунский защитник румынского ФКСБ Джойским Дава Чаконте попал в сферу интересов нескольких клубов Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что представители российских клубов присутствовали на матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором ФКСБ уступил загребскому «Динамо» со счётом 1:4, чтобы внимательно следить за игрой футболиста. При этом конкретные названия российских клубов не указываются.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
4 : 1
ФКСБ
Бухарест, Румыния
1:0 Бакрар – 7'     2:0 Белё – 11'     2:1 Бырлиджа – 42'     3:1 Белё – 71'     4:1 Куленович – 90+3'    

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до 2027 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 2,5 млн.

